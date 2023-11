Como-Inter Women finisce 2-1 | un gol non basta Sconfitta per Guarino!

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023)termina 2-1. La squadra di Rita Guarino escedalla 6ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Ferruccio” di Seregno (MB). Il vantaggio sembra vicino ma le padrone di casa ne approfittano in ripartenza. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo l’1-1 del primo tempo in, nella ripresa le nerazzurre tornano in campo agguerritissime alla ricerca frenetica del gol del vantaggio. Agnese Bonfantini, caricata anche dalla rete nei minuti finali prima dell’vallo, si prende completamente la scena anche nella seconda frazione di gioco. Al 59? entra nell’area di rigore avversaria con un doppio passo, poi ...