Como-Inter Women 1-1 al 45? | svantaggio shock | Bonetti accorcia!

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023) In campoper la 6ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio “Ferruccio” di Seregno (MB). Leiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-1. Ilmette in difficoltà le nerazzurre che vanno subito sotto. Bonfantini sul finale trasforma un rigore e accorcia. Di seguito il report del primo tempo di. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it. PRIMO TEMPO – I primi 45? diiniziano con le nerazzurre in avanti, ma basta una piccola disattenzione per cambiare subito l’inerzia della partita. All’8?, infatti, un clamoroso errore in difesa di Lisa Alborghetti ...