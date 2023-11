Commento al Vangelo del 05 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 5 novembre 2023) Il brano delsecondo Matteo, capitolo 23, versetti da 1 a 12, ci offre un insegnamento importante di Gesù riguardo all’ipocrisia e all’umiltà. Ecco il passo: “Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: ‘Gli scribi e i farisei hanno occupato la cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutto quello che vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle degli uomini, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere visti dagli uomini. Allargano i loro filattèri e allungano le frange dei loro mantelli; amano i primi posti nei banchetti e i posti d’onore nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze e essere chiamati Rabbi dai uomini. Voi invece non fatevi chiamare Rabbi, perché uno solo è il vostro ...