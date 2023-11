Come cambiano gli orari delle visite fiscali per malattia

Leggi su quifinanza

(Di domenica 5 novembre 2023) Stabilire fasce di reperibilità differenziate per dipendenti pubblici e per dipendenti privati è incostituzionale. Parola del Tar del Lazio che è intervenuto per dirimere un ricorso avanzato sulla materia dalla Uilpa Pp, il sindacato della polizia penitenziaria.: la sentenza del Tar del Lazio cambia tutto Attualmente la fascia per i controlli per i dipendenti innel settore pubblico va dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, mentre per i dipendenti privati la fascia di reperibilità va dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Secondo i giudici del tribunale amministrativo questa differenziazione “ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato”. Violato ...