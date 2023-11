Colombo continua a segnare | rimpianto o futuro del Milan?

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023) Uno dei problemi deldi questa parte di stagione è sicuramente la poca incisività sotto porta dell’attacco di Stefano Pioli. Dati alla mano in campionato, escludendo il percorso in Champions che recita ancora zero gol fatti, la squadra rossonera ha come miglior marcatore Olivier Giroud con 6 reti. Se da Leao ci aspetta sicuramente di più soprattutto in termini di prestazioni, l’unico attaccante che si avvicina ai numeri del numero 9ista è Christian Pulisic con 4 gol. Chi sta iniziando areti pesanti in questa stagione, è un attaccante di proprietà delovvero Lorenzo, che oggi ha trovato la sua prima doppietta con il Monza regalando la vittoria ai brianzoli nel match contro il Verona. Dopo il trasferimento al Monza, avvenuto nelle ultime ore di mercato, ...