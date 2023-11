Col premierato non esisterebbe Conte | ecco perché lo osteggia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 novembre 2023) La notizia non è che Giuseppesia contrario alla riforma del. Né che la critichi nel merito o minacci il governo grandi battaglie in caso di referendum. La notizia è che Repubblica, pur di andare contro Giorgia Meloni, non s’accorga di scadere nel ridicolo con l’incipit dell’intervista al leader M5S a firma dell’immancabile Francesco Bei. Lo riportiamo quasi integralmente,sarà la base di partenza per le successive riflessioni. “Giuseppe– scrive Rep – ha sperimentato due volte cosa significhi cadere in Parlamento per il venir meno di un pezzo della sua stessa maggioranza. Dovrebbe in teoria condividere la spinta verso la stabilità che Meloni ha posto alla base del progetto di riforma costituzionale”. Vi è chiaro? In sostanza, per Bei avendoper due volte visto ...