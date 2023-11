Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 12

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 novembre 2023) In Spagna non si parla d’altro: 04/11/2023 ore 22:55 CET Ronald Araújo, con il suo gol al 92?, e Ter Stegen, con molteplici parate, regalano la vittoria al Barça che è ora terzo con 27 punti Il Girona batte l’Osasuna ed è unico leader con 31 punti, in attesa di quello che farà il Real, secondo con 28, contro il Rayo Lui L’FC Barcelona ha vinto con un gol di Araújo al 92? sul campo della Real Sociedad (0-1) alla dodicesimadellaEA Sports 2023-2024 ed è così terzo con 27 puntialle 4 da Girona, capo solo con 31; Lui Real MadridÈ secondo con 28 e una partita in meno. Dentro Reale Arena La gente del posto era migliore ma si è imbattuta in uno spettacolo spettacolare Ter Stegen che è stato, ancora una volta, il migliore Barça. L’insieme di Xavi Ha spinto solo nei minuti finali ma questo gli è valso i 3 ...