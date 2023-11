Clamoroso Roma! Due gol nel recupero e Lecce ribaltato | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 novembre 2023) Clamorosa rimonta della Roma nel match dell’11ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Josè Mourinho ha rischiato la figuraccia nella sfida dell’Olimpico contro il, poi la grandissima rimonta nele la vittoria importantissima per la corsa Champions League. La Roma si schiera con la super coppia formata da Lukaku e Dybala, dal primo minuto anche El Shaarawy. Ilrisponde con un tridente molto interessante formato da Almqvist, Krstovic e Banda. Nei primi minuti subito una grande occasione per i padroni di casa: l’arbitro fischia un calcio di rigore per un fallo di mano di Baschirotto: dal dischetto si presenta Lukaku ma il tiro è pessimo e il portiere Falcone respinge. Si va all’intervallo sullo 0-0. Serie A Roma-, il pessimo ...