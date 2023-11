Tre palestinesi sono stati uccisi il 5 novembre dalle forze israeliane in, secondo il ministero della Sanita' palestinese, mentre la violenza si intensifica nel territorio occupato dall'...

Cisgiordania, i funerali del palestinese assassinato dalle forze israeliane Tiscali Notizie

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese per strada a Ramallah, in Cisgiordania, per celebrare il funerale di un ragazzo di 14 anni ucciso durante gli scontri con le truppe israeliane. Lo fa sapere ...Nablus – Jenin (Cisgiordania). “Cos’altro possiamo fare se non lottare per difendere il nostro Paese Sono fiera di mio fratello”. In una terrazza del campo profughi di Jenin, incastrata fra le perico ...