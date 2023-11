Cina pubblica ultimo World Openness Index durante forum Shanghai

(Di domenica 5 novembre 2023), 05 nov – (Xinhua) – Il, che misura i livelli di apertura di 129 economie dal 2008 al 2022, e’ statoto oggi al sesto Hongqiao International Economic. Nel 2022, ile’ stato pari a 0,7542, riflettendo una continua tendenza generale al ribasso, con un’accentuata divergenza dell’apertura tra Paesi, settori e regioni. L’indice,to per la prima volta nel 2021, e’ stato compilato dall’Istituto di economia e politica mondiale alle dipendenze dell’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS) e dal Centro di ricerca per l’Hongqiao International Economic. E’ stato incluso nel...

... si infiltrano negli appalti , si interessano di voti e di amministrazione, intrattengono ... Le telecamere di Report vanno ine a quasi quattro anni dal Covid tornano a Wuhan ed entrano ...

Nei mercati cinesi non è cambiato nulla dopo il Covid: macellano al ... Fanpage.it

La Cina pubblica il libro bianco “Belt and Road Initiative: un pilastro ... Radio Cina Internazionale

La guerra in corso contribuisce ad affondare Biden nei sondaggi. Una rielezione di Trump - con un programma iper protezionista e isolazionista — causerebbe problemi agli europei: ecco perché ...Le telecamere di Report vanno in Cina e a quasi quattro anni dal Covid tornano a Wuhan ... Sono stati fatti tutti i controlli necessari Nella clip, che pubblichiamo in anteprima, le condizioni di uno ...