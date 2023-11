Ciclone Domingos sull' Italia scatena tempeste di vento | neve | mareggiate e nubifragi

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma - Forti piogge, nevicate e venti impetuosi hanno colpito l', mentre ilsi abbatte sul nostro Paese, portando con sé una serie di criticità. Alle ore 15:00, i danni causati dal maltempo sono evidenti, condiche si sono abbattuti su diverse aree. Le regioni costiere della Liguria e della Toscana hanno subito forti piogge, causando nuove esondazioni e allagamenti. Laha coperto le Alpi fino a quote inferiori ai 1000 metri, rendendo le condizioni di viabilità difficili. Ilha raggiunto velocità estreme, con raffiche che hanno superato i 100 km/h nella zona del Pesarese, 120 km/h nell'Aquilano e oltre 90 km/h in molte altre regioni del Centro-Sud, particolarmente ...

PUBBLICITÀ "Ciaran" scappa dall'Europa dopo aver seminato distruzione in diversi Paesi del continente e dà il cambio a, un"meno grave", ma accompagnato da venti molto violenti. Il maltempo nel vecchio continente obbliga tredici dipartimenti francesi a restare in allerta arancione per rischio ...

Cronaca Meteo - Ciclone Domingos sull'Italia, tempeste di vento, neve, mareggiate e nubifragi con nuove criticità ... 3bmeteo

ALLERTA METEO ARANCIONE CICLONE DOMINGOS: avviso della Protezione Civile per Venti di Tempesta iLMeteo.it

