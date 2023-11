Ciclocross | Sara Casasola conquista il bronzo agli Europei! Oro a Fem van Empel

(Di domenica 5 novembre 2023) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la gara femminile degli Europei didi scena a Pont-Château (Francia). In un vero e proprio pantano, le atlete sono state costrette a far ricorso a tutte le proprie risorse e alla fine ha vinto la dominatrice di questa specialità, l’olandese Fem van. La 21enne neerlandese ha così bissato il titolo continentale dell’anno scorso, imponendosi in maniera chiara sui sei giri previsti, L’iridata si è imposta con un vantaggio di 1:35 sulla connazionale Ceylin del Carmen Alvarado e su una strepitosa. La 23enne tricolore è stata protagonista di una prestazione ai limiti della perfezione, essendo sempre presente nelle posizioni di vertice della competizione. E così è arrivato per lei un piazzamento di grande prestigio, il più importante della carriera dal ...

