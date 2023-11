Ciclismo | Tadej Pogacar vince il Criterium di Saitama Podio stellare con Kuss e Sagan

(Di domenica 5 novembre 2023)ha vinto ildi, ormai tradizionale kermesse di fine stagione andata in scena nella località giapponese. I ciclisti si sono cimentati lungo un circuito di 3,5 chilometri per un totale di 59,5 km da affrontare. Il fuoriclasse sloveno, secondo negli ultimi due Tour de France e quest’anno capace di conquistare Giro delle Fiandre e Giro di Lombardia, si è imposto al termine di uno spettacolare sprint a due con lo statunitense Sepp, reduce dal trionfo all’ultima Vuelta di Spagna. L’alfiere della UAE Emirates ha preceduto il portacolori della Jumbo-Visma, mentre ilè stato completato dallo slovacco Peter(TotalEnergies) capace di precedere il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Giulio Ciccone (Lidl Trek) è stato ...

Alla prima partecipazione Tadej Pogacar ha vinto il Saitama Cycling Criterium in Giappone.