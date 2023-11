Chi è Romana Maggiora Vergano | la Marcella di C’è ancora domani

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 novembre 2023), nata il 21 novembre 1997 a Roma, figlia di due medici, è una giovane attrice vista nel ruolo dinel film C’è, che ha già un curriculum di tutto rispetto alle spalle, avendo recitato in L’ultimo piano, Anni da cane, Gli anni belli, Come le tartarughe e Siccità.si è anche resa protagonista di progetti per la TV, tra cui Immaturi – La serie, Don Matteo, Il silenzio dell’acqua, Liberi tutti, Chiamamiamore e Christian. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.m) In ...