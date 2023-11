Charles Leclerc spiega le cause dell’incidente nel giro di formazione del GP del Brasile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 5 novembre 2023)ha rivelato che un guasto idraulico ha causato il suo ritiro dal GP del2023 prima ancora che la gara iniziasse, in quanto si è schiantato durante ildi. Nell’affrontare la veloce curva Ferradura a sinistra (curva 6), la sua auto non ha reagito ed è finita contro le barriere. Nonostante sia riuscito a proseguire, è rientrato ai box e si è ritirato dalla gara dopo essersi lamentato via radio della propria sorte. Era la stessa scenacon Lando Norris avvenuto un anno prima, nel 2022. “Quando ho perso il volante e sono andato dritto praticamente perché non avevo più l’idraulica”, ha dettoai media. “Non credo sia un problema idraulico. “So di cosa si tratta, ma non posso entrare nei dettagli. Poi ...