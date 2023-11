Cessate il fuoco solo col rilascio degli ostaggi | Netanyahu a muso duro contro Hamas | La diretta

(Di domenica 5 novembre 2023) Altra notte di raid nella Striscia. Le Idf accusano i terroristi palestinesi: "Impediscono ai civili di scappare verso Sud". Scontri e polemiche per i bombardamenti su scuole e campi profughi

'Non ci saràilfino al ritorno dei nostri ostaggi. Lo abbiamo detto ai nostri amici e nemici. Andremo avanti finché non li avremo sconfitti'. Così il premier israeliano. Blinken, in visita a ...

Medio Oriente, il Papa: fermatevi in nome di Dio, cessate il fuoco RaiNews

Usa, migliaia di persone nelle strade di Washington per chiedere il cessate il fuoco a Gaza Il Fatto Quotidiano

Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Stati Uniti saranno "colpiti duramente" se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim sul ...Secondo la televisione statale libanese, Mikati ha sottolineato a Blinken l'importanza di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e gli ha chiesto di fermare "l'aggressione israeliana" nel sud del ...