Cedolare secca | Schifone Federproprietà | “In manovra non ci sarà nessun assalto alla casa”

(Di domenica 5 novembre 2023) “Le notizie che stanno girando questi giorni, sulla base di presunte bozze di, relativestanno creando non poco panico tra cittadini e proprietari immobiliari. Da più parti, sbagliando, è stata riportata la notizia secondo cui il governo guidato da Giorgia Meloni starebbe studiando l’e al patrimonio degli italiani. Niente di più falso”. Lo afferma in una nota Luciano, presidente diNapoli., la previsione di“L’idea, che sarebbe presente nellanon ancora definitiva, è invece quella di aumentare la, dal 21 al 26%, solo per gli affitti brevi di ...

... lapotrebbe restare al 21% sulla prima casa locata, salendo al 26% solamente dalla seconda casa in poi, come richiesto da Forza Italia. In ogni caso per chi scegliera' per il regime ...

ROMA, 05 NOV – “L’impegno del governo è quello di presentare un emendamento al decreto anticipi con l’istituzione del codice Cin e il chiarimento che l’aliquota della cedolare al 26% si applicherà sol ...La rubrica a cura di Confedilizia Messina. Solo 8 milioni di euro l’anno dall’aumento della cedolare. Sul tema ecco la dichiarazione del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: “ ...