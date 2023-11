Caro voli | torna l’incubo in vista del Natale | 300 euro per la Sicilia

(Di domenica 5 novembre 2023) Dopo il decreto studiato ad hoc dal governo per calmierare i prezziin Italia indelle festività natalizie. A meno di due mesi dalle tariffe dei biglietti aerei per le isole hanno già registrato sensibili incrementi, come denuncia il Codacons. Cosa ne è...

'Le tariffe dei biglietti aerei per le isole registrano già evidenti picchi in vista delle festività natalizie, a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste', ha riferito il ...

Aerei, torna il caro-voli a Natale: quali sono le tratte più care in Italia Sky Tg24

Torna il caro-voli a Natale, per la Sicilia già a 300 euro - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

I dati arrivano dal Codacons, che torna a parlare di caro-voli e presenta un nuovo esposto all'Antitrust. «Le tariffe dei biglietti aerei per le isole registrano già evidenti picchi in vista delle ...Tornano a salire le tariffe aeree in vista delle prossime festività natalizie. I dati arrivano dal Codacons, che torna a parlare di caro-voli e presenta un nuovo esposto all’Antitrust. Per volare a ...