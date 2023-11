Campi Bisenzio | le prime immagini del centro di accoglienza per gli sfollati

, a Spazio Reale, la Protezione Civile, ha allestito un centro di accoglienza per gli sfollati , raggiunti soccorsi dai gommoni e dai mezzi di soccorso. Il centro creato dalla Diocesi L'...

Campi Bisenzio, notte di paura: il dramma degli sfollati TGCOM

Giocare il match in queste ore non ha proprio senso: ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio ...Fango, acqua e disagi hanno colpito tante famiglie delle giocatrici del roster fiorentino che nei giorni di venerdì e sabato si son ritrovate a spalare per i comuni di Prato, Seano e Campi Bisenzio ...