Camorra | scoperto un nascondiglio in un immobile confiscato

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna stanza segreta creata sfruttando l’intercapedine tra due piani per nascondere armi, droga e latitanti: è quantodurante lavori di riqualificazione di unallain via Caprile ad Ercolano (Napoli). Lo ha rivelato il sindaco di Italia Viva, vicepresidente nazionale di Anci con delega alla legalità e alla sicurezza Ciro Buonajuto che, appresa la notizia, si è recato sul posto: “Un cunicolo, lungo 8 metri per 1,3 metri di altezza – spiega – al quale si poteva accedere tramite una botola nascosta sotto il frigorifero e dietro una falsa mattonella, al primo piano dell’”. La scoperta è stata fatta dai dipendenti della ditta incaricata dei lavori di riqualificazione del beneche, grazie ad una misura del Pnrr, ...

