Camomilla | proprietà | usi | infusi | tisane | oleolito e controindicazioni

Lanon ha quasi bisogno di presentazioni, è nota a tutti fin dalla notte dei tempi! Gli antichi egizi la consideravano pregiata e sacra a Ra, Dio del Sole. Il greco Dioscoride Pedanio e il romano Plinio la ritenevano la panacea di molti guai! Nel medioevo, veniva utilizzata contro la peste. La sua coltivazione si diffuse tanto che i primi botanici si accorsero di un'altra sua peculiarità: se piantata accanto a alberi ammalati, era in grado di rinvigorirli. Oggi sappiamo che appartiene alla famiglia delle Ateracee e presenta con fusti ramificati, foglie alterne e oblunghe, e fiori profumatissimi con petali bianchi e interni gialli, riuniti in capolini. Cresce spontaneamente in tutto il bacino del mediterraneo e può raggiungere addirittura gli 80 centimetri di altezza se coltivata. Ha moltissime, alcune note, altre meno. Scopriamole ...