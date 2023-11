Calcio | Serie A | Roma-Lecce 2-1**

(Di domenica 5 novembre 2023), 5 nov. - (Adnkronos) - Labatte 2-1 ilin un match dell'undicesima giornata diA disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio degli ospiti con Almqvist al 72', replicano Azmoun al 91' e Lukaku al 94'. Al 5' l'attaccante belga si era fatto parare un calcio di rigore da Falcone. In classifica i capitolini agganciano al 7° posto la Fiorentina con 17 punti, i salentini sono undicesimi a quota 13.

Il Corriere del Mezzogiorno ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana: "Guai a sbagliare, dunque, nella prima sfida con i granata di ...