Calcio | Serie A Palladino ' Non era facile | gara che valeva una finale'

... sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, su conforme avviso della Lega Nazionaledi seria A, ha valutato che sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ...

Rinvio Fiorentina-Juve: tutti gli appelli per non giocare la partita Corriere dello Sport

Fiorentina-Juventus: la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Il mio futuro Nel calcio siamo tutti sempre in discussione, in questo momento gli episodi non sono a nostro favore e dovremo cambiare l'atteggiamento per fare meglio. Non è un problema di sistema di ...L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di Serie A e sentite le Autorità provinciali di Pubblica ...