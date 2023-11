Calcio | Pd | ' Lega rinvii Fiorentina-Juventus'

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Sono sgomento di fronte alla decisione di far disputarenonostante i morti e il disastro lì, proprio intorno a quello stadio. Se lanon interverrà per rinviare la gara, da qui a stasera, celebrerà per l'ennesima volta la distanza abissale fra sè e la realtà. Una distanza diventata vergognosamente insopportabile e che non è più capace di fermarsi di fronte a niente. Tutta la mia solidarietà ai tifosi della Curva Fiesole che, loro sì, sono stati capaci di prendere una decisione rapidamente, senza se e senza ma”. Così Mauro Berruto, deputato e responsabile Sport del Partito Democratico.

Attraverso una nota, il consigliere regionale per lain Toscana Giovanni Galli ha espresso il suo punto di vista in merito al mancato rinvio della gara Fiorentina - Juventus . ' Appoggiamo in pieno l'appello, purtroppo rimasto inascoltato, dei ...

Fiorentina-Juventus, Nardella: “La decisione spetta alla Lega Calcio” LA NAZIONE

Fiorentina-Juventus, “Non seguirò più il calcio, è vergognoso”: Pupo furibondo dopo la… Il Fatto Quotidiano

Il big match della Serie A nelle zone colpite dall'alluvione infiamma il dibattito politico. Il sindaco Nardella: "Prevalga il buonsenso" ...La Lega Serie A ha fatto immediatamente chiarezza attribuendo la paternità del gol a Folorunsho, si tratta del primo gol in Serie A per il centrocampista di proprietà del Napoli. CLICCA QUI PER VEDERE ...