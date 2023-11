Calcio | Palladino | ' oggi era come una finale | la vittoria è merito di tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Verona, 5 nov. - (Adnkronos) - "Per noi quella dierauna, l'ho detto ai ragazzi prima della partita, dovevano essere consapevoli del momento, perché era un momento delicato. Ho fatto i complimenti alla squadra, laè stata figlia del lavoro fatto in settimana. I ragazzi ci tenevano a fare una grandissima prestazione, ilè di, di chi ha giocato dall'inizio ma soprattutto di chi è subentrato". Così l'allenatore del Monza Raffaele, dopo il successo per 3-1 sul campo del Verona. "Si è creato davvero un ambiente molto bello, sono soddisfatto, queste per me sono soddisfazioni al di là delle vittorie -aggiungeal microfono di Sky Sport-.i ragazzi hanno fatto molto bene nonostante ...