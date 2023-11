Calcio | Fiorentina-Juve | Club Fiesole diserteranno lo stadio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (askanews) – Idella Curvaavevano già deciso di non seguire la partita e attraverso un comunicato hanno spiegano le ragioni della scelta: “Non c’è nulla da festeggiare. La tragedia che ha colpito la nostra città avrà conseguenze a lungo termine, per questo avevamo chiesto il rinvio, per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro”. Trecento tifosi viola, nella zona di Campo Bisenzio, si sono schierati al fianco dei volontari per spalare fango e portare aiuto. “Li andrò a trovare, li apprezzo per la scelta che hanno fatto dimostrando grande identità verso la città, sensibilità e forza dei valori – ha commentato il governatore della Toscana Giani -, come avvenne poco più di 20 anni fa (dopo il fallimento della, ndr)” L'articolo ...