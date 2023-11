Cagliari | le pagelle di CM | Decisivi i cambi di Ranieri Petagna in versione bulldozer

(Di domenica 5 novembre 2023)-Genoa 2-1 Scuffet 6: esco o non esco? Sul gol ospite poteva certamente staccarsi dalla linea di porta. Sul finale chiude lo specchio a...

Seconda vittoria consecutiva. La terza se contiamo anche la Coppa Italia. Il Cagliari di Claudio Ranieri è tornato e si impone 2-1 alla Unipol Domus sul Genoa con i gol di Viola e Zappa (con assist ...Seconda vittoria consecutiva in Serie A per il Cagliari, che batte 2-1 il Genoa nell'undicesima giornata. Il match si sblocca nella ripresa con i cambi di Ranieri: Viola porta in vantaggio i padroni ...