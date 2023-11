Cagliari-Genoa | le formazioni ufficiali | Oristanio ormai certezza!

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023) Tra poco, match delle 15 e valido per l’undicesima giornata di campionato. Diramate le, Ranieri si affida ancora a, LEOK(4-2-3-1): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati;, Mancosu, Jankto; Luvumbo. All. Ranieri(3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Malinovskyi; Gudmundsson. All. Gilardino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...