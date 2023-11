Bruno | disabile grave | è volato a Oslo grazie alla raccolta fondi degli amici bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 novembre 2023) Bergamo.finece l’ha fatta davvero a volare. Per i suoi 70 anni, nonostante la sua gravissima disabilità,all’iniziativa dell’amico di una vita Paolo Da Re, fotografo, e di suo figlio Umberto, ha preso l’aereo ed ha raggiunto. Nel dicembre 2022 i Da Re avevano lanciato unasulla piattaforma Splitted. Chiedevano di contribuirerealizzazione di un sogno: quello del loro amico, costretto su una sedia a rotelle e non autosufficiente fin dnascita. La generosità delle persone non si è fatta attendere e nel giro di un paio di settimane padre e figlio sono riusciti a raccogliere una somma insperata, che ha permesso loro di cominciare a pianificare sul serio il viaggio di ...