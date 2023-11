Bonus Tari | a chi spetta e come ottenere lo sconto sui rifiuti

(Di domenica 5 novembre 2023) Il2023 ha resistito alla stretta imposta dalla Manovra finanziaria del governo Meloni che, data la scarsità delle risorse, ha allontanato le pensioni e ha imposto un giro di vite su una serie di agevolazioni fiscali. Losullarimane così a disposizione delle famiglie a basso reddito insieme ad altre agevolazioniilidrico e ilbollette.funziona A differenza di altre misure che vanno richieste avanzando un’istanza alle autorità preposte, losullaviene erogato in automatico alle famiglie che presentano determinati requisiti in base alle fasce di reddito, cosìdisposto dal decreto fiscale del ...

Il valore delnon è però uguale ovunque: a deciderlo sono i Comuni

Gli importi e le modalità di erogazione del bonus Tari, lo sconto sulla tassa sulla spazzatura che viene elargito dal comune di appartenenza in base ai parametri Isee ...Altro aiuto per le famiglie con Isee basso. Si tratta del bonus Tari 2023. Come per le utenze di luce e gas, chi si trova in condizioni di difficoltà economica ha diritto a uno sconto, applicato in ...