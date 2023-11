(Di domenica 5 novembre 2023) Il segretario di Stato americano, Antony, è in, in Iraq. Lo riferisce una nota del governo iracheno. Nella capitale irachena,ha incontrato il primo ...

L'Idf: 'Inizieremo presto a combattere all'interno della città'. Netanyahu: 'Non ci sarà cessate il fuoco fino al ritorno dei nostri ostaggi'., ina Ramallah, ha chiesto di fermare la 'violenza estremista' contro i palestinesi in Cisgiordania, durante un incontro con Abu Mazen. Appello del Papa: 'Fermatevi in nome di Dio, ...

Blinken in visita a sorpresa a Baghdad - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Cisgiordania, protesta contro la visita di Blinken - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in visita a sorpresa a Baghdad. Lo riferisce una nota del governo iracheno. Ha incontrato il premier iracheno Muhammad Shiaa al-Sudani, con cui ha ...Di Viviana Mazza Ad Amman con il segretario di Stato Usa i leader di Egitto, Qatar, Giordania, Arabia Saudita, Emirati, Libano e palestinesi. Ma c’è resistenza a… Leggi ...