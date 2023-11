Bastonate sulla schiena | il video delle violenze contro i migranti in un lager libico

(Di domenica 5 novembre 2023) La Libia si conferma teatro di una tragedia umana inenarrabile, dove la violenza dei trafficanti di uomini non conosce tregua. Una realtà spietata si palesa attraverso immagini strazianti di due giovani donne tigrine e di un adolescente, vittime di abusi inauditi. Luam Addis Beyene e Mercy Zeru Debas, originarie della regione etiope del Tigray, sono state brutalmente torturate da chi le avrebbe dovute condurre verso la speranza di una vita migliore. In un mondo che dovrebbe garantire sicurezza e diritti, queste donne sono state invece private della loro dignità, spogliate e picchiate selvaggiamente, le loro grida di dolore ignorate dai loro aguzzini. I filmati, arrivati alle famiglie attraverso una rete di conoscenze, mostrano senza filtri la crudeltàtorture: pesanti colpi inferticon un tubo di gomma, visi ...

Colpi di bastoneschiena già distrutta da precedenti torture. Una donna prova a coprirsi, difendersi, ma i colpi continuano con violenza maggiore. 'Refugees in Libya', la rete che tenta di supportare i rifugiati ...

Bastonate sulla schiena: ecco il video delle violenze contro i migranti in un lager libico Repubblica TV

Giulio Venturi espulso dalla Lega: le frasi del nipote di Marco Biagi su manganellate e bastonate ad ambientalisti e movida Corriere della Sera

Immediato l’intervento della Polizia, in allarme per possibili scontri con la tifoseria brindisina BRINDISI – Bombe carta sono esplose nel piazzale di una stazione di servizio sulla strada statale 16 ...Cinque albanesi e tre italiani alle loro dipendenze vendevano fra le province di Monza, Varese e Como. Individuati due magazzini in cui nascondevano anche hashish, le ordinazioni a domicilio e su appu ...