(Di domenica 5 novembre 2023) Giuditta Nicolodi convocata al posto di Olbis Andrè. ROMA - Prende il via oggi aildella Nazionale femminile azzurra in vista del doppio impegno dei Qualifiers al Women's Euro...

Giuditta Nicolodi convocata al posto di Olbis Andrè. ROMA - Prende il via oggi a Milano il raduno della Nazionale femminile azzurra in vista del doppio impegno dei Qualifiers al Women's EuroBasket ...

Basket: Europei donne. A Milano il via al raduno delle azzurre sport.tiscali.it

Europei Basket: le superstar italiane pronte a dominare il campo! Omnia Basket Pavia

Giuditta Nicolodi convocata al posto di Olbis Andrè.ROMA (ITALPRESS) - Prende il via oggi a Milano il raduno della Nazionale femminile azzurra ...Entrata a far parte dell'album dei ricordi la gara femminile degli Europei di ciclocross di scena a Pont-Château (Francia). In un vero e proprio pantano, le atlete sono state costrette a far ricorso a ...