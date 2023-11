“Bar chiuso per razzismo” | La triste storia di Dennis

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 novembre 2023) “Basta, sono costretto a chiudere e ad andare via”. Dopo un anno di attività a Viterbo,Edegbe, proprietario del Denco Africa Bar , le ha tentate tutte per lavorare e ritagliarsi un posto nella sua città. Ci vive da 7 anni con la sua famiglia, ma non c’è inclusione nella sua, solo l’amaro in bocca di chi si è arreso di fronte a un’ingiustizia. Il quartiere di San Faustino non l’ha accolto e nonostante i tentativi, non c’è stato modo di trovare un po’ di ospitalità alla sua tavola calda. “è una città razzista, qui la legge non è uguale per tutti”, racconta il gestore. Per mesi è stato sottoposto a controlli della Questura e della polizia, accanimenti dei residenti e ostruzionismi delle amministrazioni di fronte all’apertura del locale, cheha rilevato mettendoci sogni e risorse. Dopo un anno, anche la tolleranza di ...