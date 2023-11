Auto si ribalta su via Laurentina | perde la vita una 13enne

(Di domenica 5 novembre 2023) Nuova tragedia sulle strade di Roma. Una ragazza di 13 anni è morta questa notte in un incidente stradale avvenuto su via, all'altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg. La ragazza si trovava a bordo di una Golf insieme alla madre e un'amica di quest'ultima. Secondo una prima ricostruzione, chi era alla guida, tra le due donne adulte, avrebbe perso il controllo dell'che si èta diverse volte, a causa probabilmente dell'alta velocità a cui stava viaggiando e il maltempo che ha reso il manto stradale scivoloso. Le due donne sono state sbalzate fuori dall'abitacolo e sono sopravvissute. Mentre la minorenne, che si trovava sul sedile posteriore, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, dove è morta a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli ...

L'una Golf in leasing. Sono in corso indagini per capire a chi fosse intestato il contratto. Secondo una prima ricostruzione, alla guida pare ci fosse l'amica che, a causa dell'elevata velocità, ...

