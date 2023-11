Audio choc della mamma di Sophie Codegoni | forse ha ragione Basciano | lei è “plagiata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 novembre 2023) La turbolenta rottura trae Alessandroha tenuto banco per settimane nel mondo del gossip. L’ex coppia ha raccontato la propria versione (più volte) nel salotto di Verissimo, smascherandosi a vicenda. Un’accusa in particolare, rivolta dal deejay genovese, ha fatto trasalire i cosiddetti Basciagoni. Il 34enne ha affermato che la madresua ex ha un’influenza rovinosa sulla ragazza. Lo scoop lanciato da Dillinger, sito gestito da Fabrizio Corona, se verificato, potrebbe dargli. Il portale è entrato in possesso di alcuni(condivisi anche sull’account Instagram del quotidiano) in cui Valeria Pasciuti, ladi, parla di sua figlia. Fin qui nulla di strano. Peccato che il modo ...