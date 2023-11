Attenzione all’utilizzo della PostePay per acquisto online | gli errori da evitare per non incorrere in truffe

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 5 novembre 2023) Gli e-commerce offrono tante modalità di pagamento ma bisogna prestareai venditori che chiedono il pagamento con la. Un lettore ci ha inviato un quesito raccontandoci la sua esperienza. Gli acquisti nei negozisono generalmente sicuri, e la carta ricaricabile è considerata un metodo di pagamento altrettanto sicuro. Pagare unconpuò essere rischioso, ecco come tutelarsi – InformazioneOggi.itPurtroppo non sempre è così. Ecco cosa è successo al nostro lettore e quali sono i consigliPolizia Postale perdiin una truffa e come denunciare l’accaduto. Comprareed effettuare il pagamento con la, ecco glida ...