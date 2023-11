ATP Parigi-Bercy | Novak Djokovic non dà scampo a Dimitrov e incassa il 40° Masters 1000

(Di domenica 5 novembre 2023)insaziabile. Il serbo si conferma un uomo in missione e conquista anche per la settima volta in carriera il titolo deldi. All’Accor Arena, il n.1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro Grigor(n.17 ATP), apparso un po’ provato dalle fatiche di una settimana particolarmente intensa. Per la verità, neancheè apparso in formissima, ma la sua classe è tale da trovare delle soluzioni anche in questi casi. E così è arrivato il 40° titolodella carriera, aggiornando il proprio record, allungando la striscia di vittorie consecutive a 18. L’ultimo ko del serbo risale alla Finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Pertanto il bilancio negli atti ...

Altro successo per Novak Djokovic nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il serbo vince il suo quarantesimo ... Sesto successo stagionale per Nole, che ora punta le Atp Finals di Torino e le finali della ...Il serbo n.1 al mondo, tornato a giocare proprio a Parigi dopo quasi due mesi lontano dai campi, si mostra pronto per essere protagonista alle Atp Finals di Torino, al via domenica prossima.