Atletica | etiope Tola vince la maratona di New York | settimo l' azzurro Aouani

(Di domenica 5 novembre 2023) New, 5 nov. - (Adnkronos) - Tamiratla 52/a edizione delladi New. L'si impone con il nuovo primato della gara in 2h04'58" precedendo il kenyano Albert Korir (2h06'57") e il connazionale Shura Kitata (2h07'11").posto per l'Iliassconil tempo di 2h10'54". Tra le donne successo per la kenyana Hellen Obiri (2h27'23") davanti all'Letesenbet Gidey (2h27'29") e all'altra kenyana Sharon Lokedi (2h27'33").

L'Tamirat Tola, campione del mondo l'anno scorso in Oregon, ha vinto la prova maschile della maratona di New York, correndo in 2 ore 04'58", nuovo record della competizione.

La gara maschile si decide al trentaduesimo chilometro, con il decisivo allungo del campione del mondo in carica Tamirat Tola, in grado di guadagnare circa 30" di vantaggio sull'altro etiope Jemal ...