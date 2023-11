(Di domenica 5 novembre 2023) Levico Terme, 5 nov. -(Adnkronos) - Conferma per SamuelValle Brembana) e acuto al femminile per Elisa(Esercito) nella dodicesima edizione del- Memorial Mauro Andreatta che ha inaugurato la stagionecorsa campestre sul consueto tracciato di Levico Terme (Trento). Il bergamasco già vincitore dodici mesi fa ha trovato lo spunto per cogliere un nuovo successo nella prova allestita dal GsTrentino superando sul filo di lana al termine dei 10 km previsti il valdostano Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane), battezzato dal cronometro dall'identico tempo di 31:59, mentre sul terzo gradino del podio si è affacciato l'altro bergamasco Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre, 32:12). A seguire, sul ...

... sancisce la fine della stagione agonistica dileggera in Calabria, sia su pista che su strada e l'avvio della stagione invernale deie indoor. ...

Atletica: cross della Valsugana, vittorie per Medolago e Bortoli Il Dubbio

Atletica, il Cross della Valsugana apre la stagione delle campestri: sigilli di Medolago e Bortoli OA Sport

Levico Terme, 5 nov. -(Adnkronos) - Conferma per Samuel Medolago (Atletica Valle Brembana) e acuto al femminile per Elisa Bortoli (Esercito) nella dodicesima edizione del Cross della Valsugana - ...Conferma per Samuel Medolago (Atletica Valle Brembana) e acuto al femminile per Elisa Bortoli (Esercito) nella dodicesima edizione del Cross della Valsugana - Memorial Mauro Andreatta che ha inaugurat ...