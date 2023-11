Arrestato il sequestratore dell' aeroporto di Amburgo | libera la figlia

(Di domenica 5 novembre 2023) Si è conclusa la “situazione di ostaggi” all'di. L'uomo di 35 anni che aveva fatto irruzione nello scaloa città anseatica a bordo del suo veicolo, con ladi 4 anni portata via con la forza alla madre, è sceso dall'auto con la bambina. L'uomo si è lasciato arrestare senza opporre resistenza e la bimba risulta illesa. La vicenda si chiude quindi circa 18 ore dopo che l'uomo ha varcato i cancelli. Uno psicologo ha negoziato con l'uomo per tutto il tempo.

