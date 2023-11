Anp contro Elyahu che vuole l' atomica a Gaza |  ' Parole razziste da un ministro fascista'

"Dichiarazioni barbare e razziste che giungono da un ministro fascista". Lo sottolinea il ministero degli Esteri della Autorità nazionale palestinese - secondo la agenzia di stampa Wafa - commentando ...

Guerra Israele in diretta: ministro evoca la bomba atomica su Gaza ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Gaza, 51 morti in un attacco israeliano a un campo profughi. Appello del Papa: "Fermate la guerra" - Abu Mazen: "L'Anp si assumerà tutta la sua responsabilità per una soluzione politica globale" - Abu Mazen: "L'Anp si assumerà tutta la sua responsabilità per RaiNews

Lo sottolinea l’Autorità nazionale palestinese commentando l'intervista del ministro per la Tradizione ebraica Amichay Elyahu in cui ha evocato un possibile ricorso ad un'arma atomica a Gaza.(LaPresse) Proteste a Ramallah, in Cisgiordania, per la visita del segretario di Stato americano Anthoy Blinken, che ha incontrato il ...