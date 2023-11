Andreas Muller | la prima dedica a Veronica Peparini incinta | Due principesse ci riempiranno la vita

Leggi su europa.today

(Di domenica 5 novembre 2023) Non vedevano l'ora di gridarlo al mondo, ma dovevano aspettare lo scadere dei primi mesi, quelli critici. Ora che la gravidanza è al quinto mese,raccontano tutta la felicità per i due gemelli in arrivo. Proprio in queste ore infatti la coreografa 52enne ha...