Andrea | Virginia | Alberto e Vittoria | chi sono i figli di Stefano Tacconi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 novembre 2023) Idisi chiamanonati dall’unione tra l’ex giocatore della Juve e della Nazionale con Laura Speranza, sua moglie. Vivono a Cunago e il più noto è, primogenito della coppia e legatissimo ai genitori come i tre fratelli minori. Di lui sappiamo che è nato nel 1995 a Torino e nel suo passato c’è un ruolo in tv. Il pubblico di Temptation Island, infatti, lo ha visto nei panni del tentatore nel famoso reality e, durante l’edizione del 2016, è stato anche volto del cast de La Fazenda. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiamo cheha una fidanzata e il suo nome è Joelle Fargion, ...