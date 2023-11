Ancona | l’ultimo saluto per Mithila Akter La procura aveva deciso il divieto di espatrio per rischio di matrimonio forzato in Bangladesh

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Ultimooggi alla camera mortuaria diper, 15enne bengalese morta nei giorni scorsi dopo un volo dal terzo piano della casa dove abitava con la famiglia: i genitori, una sorella grande a sua volta con marito e figli piccoli, e un fratello grande. Per il decesso ladiha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico del padre, operaio in un cantiere navale della città. Il sospetto è che dietro al gesto estremo ci fosse da parte dell’adolescente la paura di unnel paese d’origine, il. Del caso si erano occupati nei mesi scorsi laminorile e i servizi sociali del Comune di. La ragazzina che all’epoca ...