Anche Tuchel è insofferente alle critiche e in tv fa l’offeso con Matthäus

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 novembre 2023)allae in tv facon. Il problema, ovviamente, è globale. I professionisti strapagati del calcio non accettano. Nemmeno quandonano il Bayern di Monaco e vengono eliminati dalla Coppa di Germania da una squadra sconosciuta: il Saarbrucken che milita nella terza divisione. Ieri sera, in tv, a Sky, dopo la rotonda vittoria dei bavaresi per 4-0 in casa del Borussia Dortmund,si è mostrato stizzito di fronte ad Hamann eche avevano osato criticare la sua guida tecnica. La Faz e la Süddeutsche raccontano il post-partita dell’natore tedesco a Sky. Ha detto, visibilmente irritato: «Non voglio disturbare quando gli esperti ...