Amici | settima puntata | nuovo ingresso | scontro Celentano-d’Amario e classifica finale

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 5 novembre 2023), i momenti più salienti della nuova: un, lotra, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda unappuntamento con il pomeridiano del talent show. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi si stanno impegnando per raggiungere un posto nell’atteso serale. Gli ospiti della nuovasono stati tre ex allievi della scuola di, Alex Wyse che ha presentato il suobrano, Enrico Nigiotti ed infine l’amata Diana Del Bufalo. Leggi anche –> Samira Lui, cosa fa l’ex gieffina dopo Il Grande Fratello (Video) Resoconto della nuovaA ...