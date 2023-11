Amici 23 | puntata del 5 11 23 | Ayle nuovo cantante della scuola | Holy Francisco vince la sfida

Leggi su isaechia

(Di domenica 5 novembre 2023) Ladomenicale didel 5 novembre è cominciata subito con l’ingresso in studio di un aspirante allievodi Canale 5:. Anna Pettinelli ha deciso di convocare il ragazzo per dargli la possibilità d’entrare nella: “Lo trovo molto interessante… Vorrei ti fosse dato un banco“. I professori hanno deciso di accogliere la propostacollega e ilha fatto il suo ingresso nella. Si è passati, in seguito, al compito dato da Emanuel Lo a Nicholas Borgognoni. Maria De Filippi ha letto le motivazioniscelta del professore di ballo: “Per vedere se riesci a rendere personale un movimento tuo“. La presentazione, però, è stata ...