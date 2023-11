Altro che tempesta ormonale | in Italia non c' è più amore Generazione Z | un ragazzo su tre fa solo sesso virtuale

...impediscono al cielo notturno di essere luminoso : la velocità della luce, la variazione della sua lunghezza d'onda e l'espansione dello spazio. Nel caso ve lo steste chiedendo, tra l', ...

L’eredità: altro che il famedio a Torino ci sono solo dismissioni Il Fatto Quotidiano

Altro che liberalizzazioni. Il governo dei taxi e delle corporazioni Il Foglio

È una storia vera che è stata anche trasposta in Red Tails, film che a mio avviso non ha assolutamente reso giustizia a questi uomini, non in termini di reputazione o altro ma nei fatti, perché ha ...Alexander Zverev, uno dei due soli giocatori in attività con almeno due titoli alle Nitto ATP Finals, parteciperà per la sesta volta al ...