Alluvione Toscana | partita colonna mobile della Regione Campania

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈper lalaProtezione civileattivata nell’ambito del sistema nazionale dopo l’. Otto squadre, per complessivi 27 volontari, sono state messe a disposizione e sono immediatamente operative con nove mezzi speciali e moduli idrogeologici dotati di idrovore. Il contingente è partito dal centro operativo regionale di San Marco Evangelista ed è completo di torri faro, droni e un modulo segreteria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'in. La curva Just

Firenze, 5 novembre 2023 – Costante monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua. Ma il dramma dell’alluvione che ha colpito la Toscana fa paura. E così le piene dei fiumi passano ma il terrore resta. E lo ...uno dei paesi più colpiti dall’alluvione che il maltempo ha provocato in diverse zone della Toscana. Non appena arrivati ieri a destinazione, i volontari hanno dato supporto per l’allestimento di ...